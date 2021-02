Corona - Mehr Infizierte in Tirol, aber weniger Südafrika-Fälle

Weniger Intensivpatienten

In Tirol ist die Zahl der Corona-Infizierten etwas angestiegen: Mit Stand Dienstagmittag waren 1.002 Personen mit dem Virus infiziert - 147 Neuinfektionen standen in den vergangenen 24 Stunden 88 weiteren Genesenen gegenüber. Weniger aktiv Positive gab es hingegen erneut bei den bestätigten Südafrika-Fällen und Verdachtsfällen: Die Zahl sank innerhalb von 24 Stunden von 109 auf 98, innerhalb einer Woche von 142 auf 98.

Von Montag auf Dienstag kamen sieben weitere Südafrika-Verdachtsfälle hinzu. Positiv entwickelte sich indes weiter die Lage auf den Intensivstationen: 19 Corona-Patienten mussten dort noch behandelt werden, um einer weniger als am Tag zuvor. Insgesamt befanden sich 87 Infizierte in Spitalsbehandlung (plus fünf).

Die meisten aktiv Positiven wies nach wie vor der Bezirk Schwaz mit 232 auf, gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land mit 147 und dem Bezirk Kufstein mit 131. Im Bundesland wurden bis dato 560.682 Testungen durchgeführt.