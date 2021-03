Corona - Mehr Infizierte in Tirol, aber weniger Südafrika-Fälle

Und weniger Krankenhauspatienten

In Tirol waren mit Stand Dienstagmittag 1.234 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 57 mehr als am Montag. Einen Rückgang gab es hingegen erneut bei den aktiv positiven bestätigten Fällen und Verdachtsfällen auf die südafrikanische Virus-Variante: Sie sanken um zwei auf 87. Indes gab es sechs weitere Südafrika-Verdachtsfälle.

Weiter positiv entwickelte sich die Corona-Lage in den Spitälern: 83 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt (minus vier), 24 davon auf den Intensivstationen. In den vergangenen 24 Stunden kamen 163 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 106 weitere Menschen vom Virus genesen. Indes gab es keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die meisten aktiv Positiven gab es nach wie vor im, wegen der Südafrika-Mutante besonders im Fokus stehenden, Bezirk Schwaz mit 272. In Mayrhofen im Zillertal - für den Ort galt vorerst noch eine Ausreisetestpflicht - waren 65 Menschen aktiv positiv. Am zweitmeisten Covid-Fälle verzeichnete der Bezirk Lienz mit 191, dahinter folgte der Bezirk Kufstein mit 163. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck waren mittlerweile weniger als 100 Personen infiziert, nämlich 99. In Tirol wurden bis dato 583.765 Testungen durchgeführt.