Corona - Mehr Infizierte in Tirol, stabile Lage in Spitälern

Neun neue Südafrika-Verdachtsfälle, aber weniger aktiv Positive

In Tirol ist am Freitag die Zahl der Corona-Infektionen wieder gestiegen. 107 Neuinfektionen standen 77 Genesene gegenüber, teilte das Land mit. Zudem kamen neun Verdachtsfälle auf die südafrikanische Virusvariante hinzu, allerdings gab es drei aktiv Positive weniger - 95 Menschen galten noch als infiziert. Insgesamt waren in Tirol 1.130 Menschen Corona-positiv. Die Lage in den Spitälern blieb aber weiterhin stabil.

79 Betroffene mussten stationär behandelt werden, um zwei weniger als am Donnerstag. Davon benötigten 20 Corona-Patienten intensivmedizinische Betreuung (plus eins). In den vergangenen 24 Stunden kam kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus hinzu.

Die meisten Infektionen gab es weiterhin im Bezirk Schwaz mit 248 Fällen. Hier ist auch die Gemeinde Mayrhofen mit 48 Infizierten beheimatet, wo ab Samstag strengere Maßnahmen gelten. Im Bezirk Innsbruck-Land galten 153 Menschen als infiziert, im Bezirk Lienz ebenso. In Tirol wurden bisher 570.278 Coronatests durchgeführt.