Corona - Mehr Neuinfektionen, weniger Spitalspatienten

9 weitere Menschen mit positiven Testergebnis gestorben

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 246 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen, um 30 mehr als noch am Vortag. Gestiegen ist allerdings auch die Zahl der Menschen, die im selben Zeitraum wieder für gesund erklärt wurden - 327 im Vergleich zu 319. Mit Stand Samstagvormittag waren 2.775 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Neun Personen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Tirol im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, teilte das Land mit.

Die Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung belief sich am Samstagvormittag auf 270, das waren 30 weniger als am Vortag. Auch die Zahl der Intensivpatienten ging leicht um 4 auf 57 zurück.