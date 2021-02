Corona - Mehr Personal für Teststraßen in Niederösterreich

Bis zu 150 Personen - Land und AMS stellen 1,62 Millionen Euro bereit

Die Corona-Teststraßen in Niederösterreich sollen mehr Personal bekommen. Gestartet wird am Freitag mit bis zu 150 Personen, deren Vermittlung an die Gemeinden und Städte über das Projekt "Jobchance" erfolgt. 1,62 Millionen Euro werden laut dem für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) in die Hand genommen. Das Land übernehme den anteiligen Beschäftigerbetrag von 400 Euro pro Monat. Das AMS fördere die Lohn- und Lohnnebenkosten.

AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich erinnerte, dass es bereits im Herbst gelungen sei, passendendes Sicherheitspersonal für die Alten- und Pflegeheime zur Verfügung zu stellen. In Kooperation mit dem Land komme auch jetzt rasche und unbürokratische Unterstützung, die für die belasteten Kommunen keine Kostenaufwand bedeute.

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl begrüßte die Maßnahme ebenso wie St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) als Vorsitzender des Städtebundes Niederösterreich. Das neue Unterstützungspersonal soll in den jeweiligen Teststraßen bei Organisations- und Administrationsaufgaben eingesetzt werden.