Eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat am Samstagnachmittag in Graz stattgefunden. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, hatten sich mehrere 100 Teilnehmer am Hauptbahnhof versammelt, der Demo-Zug setzte sich danach in Richtung Hauptplatz in Bewegung, wo gegen 15.00 Uhr noch Ansprachen stattfanden. Laut Polizeiangaben verlief die Demonstration vorerst ruhig. Viele der Teilnehmer waren allerdings ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs.