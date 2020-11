Corona - Messequartier ist "Zentrum der Pandemie-Bekämpfung" in Vbg.

Notversorgungszentrum mit 200 Betten wird wieder aufgebaut - Teststraßen und Infektionsteam ebenfalls im Messegelände angesiedelt - BILD

Im Dornbirner Messegelände wird derzeit das stationäre Notversorgungszentrum für Covid 19-Erkrankte wieder aufgebaut. Es soll in wenigen Tagen fertig sein und bietet dann Platz für 200 Patienten. Im Messequartier sind auch das Infektionsteam und seit Sonntag die zentrale Corona-Teststation angesiedelt, was das Gelände zum Zentrum der Pandemie-Bekämpfung in Vorarlberg mache, so Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP) am Dienstag.

Das Notversorgungszentrum, das vom Landeskrankenhaus Bregenz betrieben wird, ist für Menschen gedacht, die wegen ihrer Covid-19-Erkrankung zwar Spitalbehandlung brauchen, aber keine relevanten Nebenerkrankungen haben. Damit sollen die Kapazitäten in den Krankenhäusern möglichst für schwer Erkrankte frei bleiben. Im Versorgungszentrum befinden sich jeweils zwei Betten in einer Koje, für jedes davon steht eine Sauerstoffversorgung zur Verfügung, die über einen Tank im Außenbereich gespeist wird.

Die Übersiedlung der stationären Probenentnahme vom Frutzpark in Röthis (Bezirk Feldkirch) nach Dornbirn und damit an den Standort des Vorarlberger Infektionsteams bringt laut Rüscher eine "Ausweitung des Testangebots und der Testkapazität" mit sich: Neben der PCR- steht nun auch eine Antigenteststraße für Kontaktpersonen der Kategorie 1 zur Verfügung. Die schnelle Auswertung dieser Tests soll zur Optimierung der Abläufe beitragen. Für die Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die im Schichtbetrieb arbeiten, verbessern sich durch den Umzug in eine Messehalle gerade mit Blick auf den nahenden Winter die Arbeitsbedingungen. Die Zahl der Mitarbeiter an der Abnahmestelle wurde ebenfalls erhöht: Über 70 sind vor Ort tätig, weitere 20 in mobilen Testteams unterwegs.

Aufgestockt wurde auch das Infektionsteam. Insgesamt 225 Landesbedienstete und Bundesheersoldaten sind nun an den über 100 Arbeitsplätzen tätig, die seit Mitte September im Messegelände stationiert sind. Allein im Oktober wurden 63 Personen neu eingeschult. Positiv Getestete und enge Kontaktpersonen erhalten eine Erstinformation inzwischen auf digitalem Weg, was die Abläufe für das Infektionsteam vereinfacht. Demnächst sollen auch Bescheide automatisiert digital erstellt werden, kündigte Rüscher an.