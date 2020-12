Corona - Mikl-Leitner: "Zusammenhalt in der Krise spürbar"

Landeshauptfrau: 2020 als "Jahr der riesigen Herausforderungen"

Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Sonntag die Bedeutung des Zusammenhalts für die Bewältigung der Coronakrise betont. Das heurige Jahr sei ein "Jahr der riesigen Herausforderungen" gewesen. Dennoch könne man auch Positives daraus mitnehmen. "Gerade der Zusammenhalt und das Füreinander war in der Krise und ist in der Krise spürbar und fühlbar", sagte Mikl-Leitner in der Radiosendung "Niederösterreich im Gespräch".

Die Landeshauptfrau bedankte sich bei allen, die "hier geholfen haben" - unter anderem beim Pflegepersonal, dem medizinischen Personal, der Polizei, dem Bundesheer und den Rettungsorganisationen. Es habe sich außerdem bewährt, dass das Land zu Jahresbeginn die Pflegeheime und Kliniken unter dem Dach der NÖ Landesgesundheitsagentur zusammengeführt habe. Dadurch habe man die Möglichkeit, gemeinsam Schutzausrüstung zu kaufen oder Hygienekonzepte umzusetzen, sagte Konrad Kogler, Vorstand der Landesgesundheitsagentur.