Corona - Minus von bis zu 30 Prozent im Wiener Weihnachtsgeschäft

Handelsobfrau hofft auf starken Endspurt - Laut Kammer kauft der durchschnittliche Wiener heuer sieben Geschenke um je 45 Euro

Die Corona-Pandemie macht dem Wiener Einzelhandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft einigermaßen zu schaffen. Die Umsätze seien in allen Branchen gesunken, "in einigen um bis zu 30 Prozent", teilte Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wiener Wirtschaftskammer, am Dienstag in einer Aussendung mit. Sie hofft auf einen starken Endspurt bis zum Heiligen Abend und appelliert an die Bevölkerung, Geschenke lokal einzukaufen.

"Diese letzten drei Tage sind noch einmal entscheidend für unsere Unternehmer", sagte Gumprecht: "Jedes in Wien gekaufte Geschenk ist ein Beitrag dafür, dass unsere Shops auch nächstes Jahr erhalten bleiben." Wichtig sei, dass die Bundesregierung nach den Feiertagen auch für die Geschäfte "Click & Collect" - also die Abholmöglichkeit zuvor bestellter Waren im Freien - erlaube. Dadurch könnten Geldpräsente oder Gutscheine gleich eingelöst werden.

Laut Kammerumfrage kauft der durchschnittliche Wiener heuer sieben Geschenke um je 45 Euro. Insgesamt haben 85 Prozent der Befragten vor, Gaben unter den Christbaum zu legen - vorrangig Bücher, Spielwaren, Gutscheine, Bekleidung und Kosmetikprodukte.