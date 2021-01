Corona - Möglichkeit zur telefonischen Impfregistrierung in OÖ bleibt

Am Samstag 89.618 Personen für Informationen zur Corona-Vakzine angemeldet

Die Möglichkeit, sich in Oberösterreich telefonisch für Infos zur Corona-Impfung zu registrieren, bleibt. Das hat der Krisenstab des Landes am Sonntag auf APA-Anfrage bekanntgegeben. Seit Samstag ermöglichte man die Online-Registrierung aller Über-16-Jährigen über die Homepage www.ooe-impft.at. 89.618 Personen haben sich bisher eingetragen, um per Mail oder SMS informiert zu werden, wann die nächste Impfmöglichkeit besteht und wann welche Gruppen zur Impfung vorgesehen sind.

Während der Öffnungszeiten können Personen ohne Internetanschluss beim Land Oberösterreich ebenfalls die Anmeldung durchführen lassen. Am Freitag war bekannt geworden, dass die bisherige Telefon-Hotline nicht weitergeführt wird.

Eine Registrierung sei aber noch keine konkrete Anmeldung, wurde beim Land betont. Auch sei mit dem Zeitpunkt der Registrierung keine Reihung verbunden, diese erfolge auf Basis der Prioritätenreihung des nationalen Impfgremiums.