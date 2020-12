Corona - Mutation nun auch in Kalifornien nachgewiesen

Zweiter Fall in den USA nach Colorado

Eine zuerst in Großbritannien beschriebene ansteckendere Variante des Coronavirus ist nun auch im US-Staat Kalifornien nachgewiesen worden. Das teilte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, am Mittwoch mit. Am Vortag war in Colorado der erste Fall seiner Art in den USA bekannt geworden.

Die US-Seuchenbehörde CDC meldete unterdessen 199.282 Corona-Neuinfektionen und damit insgesamt mehr als 19,4 Millionen bekannte Fälle. Zudem wurden 3.390 weitere Todesfälle verzeichnet, damit in der Summe 337.419. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.