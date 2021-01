Corona - "Mutations-Tests" in Tirol offenbar noch kein Renner

550 Testanmeldungen am Freitag - St. Johanner Ortschef Almberger wünscht sich 60 Prozent Durchtestung des "Einzugsgebietes" -Andrang am Freitag überschaubar (Von Markus Stegmayr/APA) - BILD

St. Johann in Tirol im Bezirk Kitzbühel, rund 9.500 Einwohner, Tag eins der wegen des Mutationsverdachts im Bezirk angebotenen flächendeckenden Testungen. Am Vormittag ist es klirrend kalt, die Gemeinde ist in Nebel gehüllt. Im Veranstaltungszentrum "Kaisersaal" warten acht Teststationen auf Testwillige. Der Andrang ist überschaubar. Erst zur Mittagszeit hin erhöht sich die Frequenz.

Bis dahin haben etwa die Hälfte der 550 angemeldeten Personen einen Rachenabstrich vornehmen lassen. Dennoch zeigt sich der Bürgermeister von St. Johann, Hubert Almberger (ÖVP), etwas enttäuscht: "Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen noch mehr werden", sagt er. Womöglich liege es am Wetter, meint er und zeigt auf den mittlerweile blauen Himmel. "Viele sind wohl auch Skifahren gegangen", findet er in diesem Zusammenhang eine Erklärung mit kritischem Unterton für die eher spärlich eintrudelnden testbereiten Personen.

Lob hingegen hat Almberger für die Organisation vor Ort parat. "Alles läuft absolut reibungslos", streicht er heraus. Er erwarte sich auch dank dieser bis zum Montag doch noch eine Durchtestung der Bevölkerung im Einzugsgebiet von "bis zu 60 Prozent". Aber auch 50 Prozenten seien "akzeptabel", schiebt er nach.

An Ort und Stelle im Kaisersaal sind die Testpersonen zu Scherzen aufgelegt. "Schade, dass es ein Rachenabstrich ist, ich habe mich schon so auf den Nasenabstrich gefreut", sagt eine Frau lachend bei einer Anmeldestation. Das Personal, das die Abstriche vornimmt, ist weniger spaßbereit und eher um Sachlichkeit bemüht. Nach der Frage, ob man schon einmal einen solchen Abstrich gemacht habe, folgt die handfeste Aufforderung, den Mund ganz weit aufzumachen.

Manchem verschlägt es angesichts dieses Abstrichs fast die Sprache. "Ich möchte einfach Gewissheit haben", sagt ein Mann nach seiner Motivation zur Testteilnahme befragt und räuspert sich dabei mehrmals. Ein Mann Mitte 60 meint hingegen, dass er auch auf seine 95-jährige Mutter Rücksicht nehmen wolle. "Es ist bereits mein zweiter PCR-Test", erklärt er.

Etwas weiter gefasst und gesellschaftspolitischer ist die Intention einer Frau Anfang 40. "Es ist der einzige Weg zurück zur Normalität", sagt sie. Deshalb teste sie sich "so oft es nur geht". Auch ein Mann um die 30 sieht die Situation ähnlich: "Ich will damit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten".

Neben anderen, pragmatischen Gründen, wie etwa der Niederschwelligkeit des Angebots, gibt es auch Stimmen, die die nahenden Hahnenkammrennen im Blick haben. "Ich lasse mich wegen der Rennen und auch aus den damit verbundenen wirtschaftlichen Gründen testen", meint eine Frau, die ein kleines Kind mit hat.

Unabhängig von der Testintention wird allen Getesteten im Kaisersaal gleichermaßen in Aussicht gestellt, das Testergebnis "spätestens morgen" per SMS zu erhalten. "Hoffentlich negativ, sonst steht die Quarantäne an", ist eine Frau, die die angemeldeten Personen empfängt und ihre Anmeldungen scannt, zu einem kleinen Scherz aufgelegt.

Am morgigen Samstag werden es jedenfalls voraussichtlich weniger Personen sein, die die sachliche Ankündigung oder etwaige Scherze zu hören bekommen. "Derzeit sind für morgen weniger Menschen als heute angemeldet", sagt ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Ob die Hoffnung des Bürgermeisters auf eine höhere Beteiligung aufgeht, scheint also derzeit noch ungewiss.