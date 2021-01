Corona - Mutations-Verdacht: Diskussion um Status von Briten in Tirol

Nahmen offenbar an keiner offiziellen Skilehrerausbildung teil - Arbeitsrechtler sieht Rechtskonformität

Nach dem Bekanntwerden von 17 Verdachtsfällen der britischen Coronavirus-Mutation im Tiroler Jochberg gibt es eine Diskussion, unter welchem Titel die britischen Staatsbürger eine Skilehrerausbildung absolvierten und ob sie sich wirklich gesetzes- und lockdown-konform in Tirol aufhielten. Das Land Tirol berate darüber mit Rechtsexperten, eine behördliche Prüfung wurde vorerst noch nicht eingeleitet, hieß es gegenüber der APA am Mittwoch.

Am Dienstag hatte das Land erklärt, dass sich die Betroffenen zu beruflichen Zwecken in Tirol im Rahmen einer SkilehrerInnen-Aus- bzw. Weiterbildung in der Unterländer Gemeinde aufhielten. Eine Angabe, die der Arbeitsrechtsexperte Martin Gruber-Risak von der Universität Wien offenbar teilt. Gegenüber dem "Standard" (Mittwochausgabe) meinte er, dass ungeachtet einer "gewissen Bizarrität" das rechtliche Problem in dem Fall nach den bisher vorliegenden Informationen "überschaubar" sei. Es handle sich um Arbeitskräfte, die zum Zweck der Ausbildung und der Aussicht auf eine nachfolgende Anstellung im Land seien.

Zumindest an einer offiziellen Skilehrerausbildung dürften sie laut Medienberichten nicht teilgenommen haben. Denn eine solche biete nur der Skilehrerverband an. Und dort betonte man, dass die Betroffenen, die zwischen Oktober und Mitte Dezember nach Tirol einreisten, an keinem Ausbildungskurs des Verbandes teilnahmen. Laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochausgabe) nahmen die Briten, die sich auch mit Hauptwohnsitz in Jochberg angemeldet haben sollen, hingegen an einem Vorbereitungskurs der "Ski Instructor Academy", einer privaten Firma mit Sitz im Salzburger Taxenbach, teil. Dort werde ein "legendäres Anwärter-Ski-Instructor-Programm" angeboten. Offenbar arbeite der Wiener Skilehrerverband eng mit dieser Akademie zusammen.

"Das ist ein Vorbereitungskurs, im wesentlichen ein Skikurs, um dann den nächsten Schritt in Richtung Ausbildung zu machen. Es handelt sich um ein nicht ganz hohes Niveau", meinte Tiroler Skilehrerverbands-Geschäftsführer Christian Abenthung im APA-Gespräch über die private Konkurrenz. Aus der Sicht des Verbandes sei ein solcher Vorbereitungskurs - vor allem in Lockdown-Zeiten - "nicht notwendig". Im Skilehrergesetz sei ein solcher Kurs auch nicht vorgesehen. Der Tiroler Skilehrerverband habe jedenfalls eine Prüfung hinsichtlich der Berechtigung eingeleitet und werde seine Erkenntnisse bzw. seine Meinung der zuständigen Behörde übermitteln, so Abenthung. Der Skilehrerverband führe aufgrund der Corona-Umstände übrigens derzeit maximal ein Viertel des sonstigen Ausbildungsumfanges durch.