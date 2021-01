Corona - Nachtausgangssperre in Frankreich vielerorts vorverlegt

Beginn schon um 18.00 Uhr statt 20.00 Uhr - Paris nicht von strengerer Regelung betroffen

Die zur Eindämmung des Coronavirus in Frankreich geltende nächtliche Ausgangssperre soll in besonders betroffenen Gebieten ab Samstag bereits um 18.00 Uhr beginnen. Betroffen von der verschärften Regel sind insgesamt 15 Regionen. In ihnen dürfen die Menschen von 18.00 bis 6.00 Uhr in der Früh nicht mehr auf die Straße. Bisher galt die Ausgangssperre ab 20.00 Uhr. Betroffen von der strengeren Regelung ist unter anderem das Départment Alpes Maritimes einschließlich Nizza.

Die anderen betroffenen Regionen liegen vorwiegend im Osten des Landes, Paris bleibt von der Neuregelung vorerst ausgenommen. Regierungssprecher Gabriel Attal begründete die Verschärfung am Freitag damit, dass sich das Coronavirus immer weiter ausbreite. Zugleich schloss er eine ursprünglich geplante mögliche Wiedereröffnung von Theatern, Kinos und Konzertsälen am 7. Jänner aus.