Corona - Naturschutzbund begrüßt dauerhafte private Feuerwerk-Verbote

Verband der österreichischen Pyrotechnik darob empört

Der Naturschutzbund hat am Mittwoch die Entscheidung vieler Städte und Gemeinden begrüßt, in diesem Jahr die Silvesterfeuerwerke wegen der Corona-Pandemie auszusetzen. "Österreichs älteste Naturschutzorganisation verweist darauf, dass Feuerwerkskörper umfangreiche negative Auswirkungen auf Natur- und Umwelt haben", hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Der Naturschutzbund fordere daher "ein dauerhaftes Verbot privater Feuerwerke".

Empört von dieser Entwicklung zeigte sich demgegenüber Hans Matthias Liebenwein, Obmann vom Verband der österreichischen Pyrotechnik (VöP). "Es reicht!", ließ er per Presseaussendung Dampf ab. Seit Tagen werde Stimmung gegen bunte Feuerwerke und die Pyrotechnik gemacht. Dabei erwirtschafte man mit der Produktion und dem Handel von Pyrotechnik hierzulande einen zweistelligen Millionen-Betrag und beschäftige zahlreiche Mitarbeiter. Außerdem würden fast alle Feuerwerke "als farbenfrohe und fröhliche Botschafter eines kommenden Jahres nur in der Silvesternacht abgefeuert". Das sei "ein seit Jahrzehnten gelebtes und geliebtes Brauchtum, auf das der Großteil der Österreicher laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 nicht verzichten möchte", gab Liebenwein zu bedenken.