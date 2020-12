Corona - Nehammer: "Engmaschige Kontrollen" zur Lockdown-Lockerung

Verstärkte Streifen - "nicht sofort in Einkaufszentren strömen"

Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag an die Bevölkerung appelliert, nach der Lockdown-Lockerung nicht sofort in Einkaufszentren zu strömen. Nehammer wies auch auf "die engmaschigen Kontrollen" der Polizei hin: "Speziell in Einkaufsstraßen werden verstärkte Streifen die Einhaltung der Covid-Regeln kontrollieren."

Wenn Verstöße wahrgenommen werden, könnten Organstrafmandate oder auch Anzeigen erstattet werden. "Die Strafen der Gesundheitsbehörden sind empfindlich hoch - bis zu 1.450 Euro", mahnte Nehammer.