Corona - NEOS begrüßen Massentestungen

Meinl-Reisinger: Betroffene sollen sich wegen Fernunterricht selbst an VfGH wenden

NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger begrüßt die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten Corona-Massentests nach slowakischem Vorbild. In der ORF-Sendung "Hohes Haus" sprach sie am Sonntag von einem "wichtigen Schritt", es sei immer klug zu schauen, was andere Länder besser machen.

Meinl-Reisinger bekräftigte ihre Kritik an der Umstellung der Schulen auf Fernunterricht. Sie geht davon aus, dass sich Betroffene deshalb an den Verfassungsgerichtshof wenden werden. Sie hofft zwar, dass nun vieles besser funktionieren werde als im Frühjahr. Dass nun Betreuung und pädagogische Unterstützung für Kinder, die das brauchen, angeboten werde, reiche aber nicht.

Meinl-Reisinger sagt "ja zum Lockdown, aber Nein zu Schulschließungen". Sie bekräftigte, dass die NEOS im Hauptausschuss Sonntagabend dem Paket nur ohne Schulschließungen zustimmen würden. Die NEOS seien zum Schulterschluss bereit, aber die Regierung reiche nicht die Hand.