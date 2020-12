Corona - NEOS kritisieren Bitte an Länder auf EMS-Umstieg

Loacker: Gesundheitsminister setze Vertrauen der Bürger aufs Spiel

Die NEOS haben am Dienstag die Bitte des Gesundheitsministeriums an die Länder, die tendenziell viel niedrigeren Werte aus dem Elektronischen Meldesystem (EMS) der Labore zu übermitteln, scharf kritisiert. "Mit diesem Verhalten setzt der Minister das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger aufs Spiel", sagte NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung.

Weite Bevölkerungsteile würden ohnedies die Sinnhaftigkeit der Regierungsmaßnahmen bezweifeln, so der pinke Abgeordnete. Daher sei es umso schlimmer, wenn Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) beginne, "mit den Zahlen zu spielen" - und das just am Tag vor Verkündung etwaiger Lockerungsschritte. Die Menschen müssten sich darauf verlassen können, dass die Bundesregierung ihre Entscheidungen "auf Basis valider Zahlen" treffe. Da darf es keine Spekulationen geben, wie hoch die Zahl der Neuinfektionen nun wirklich ist und schon gar nicht darf es ein Glattbügeln der Realität geben", so Loacker.

Das EMS wird von Bezirksbehörden und Laboren befüllt. Parallel dazu erhebt das Innenministerium Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC).