Untersuchungen jeweils von Montag bis Samstag möglich

In Wiener Neustadt ist am Dienstag eine neue, private und kostenpflichtige Corona-Teststation in Betrieb gegangen. Zur Verfügung steht der von privater Seite in Zusammenarbeit mit dem Labor Novogenia am Hauptplatz errichtete Standort einer Aussendung zufolge jeweils von Montag bis Samstag. Möglich sind sowohl PCR-Tests inklusive schriftlicher Befundung als auch Antigen-Untersuchungen.

(S E R V I C E - https://covid-teststation.at)