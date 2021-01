Aufgrund der großen Nachfrage bekommt Mödling ab kommendem Dienstag neue Corona-Teststraßen. Beim bisherigen Standort in der Hauptstraße mussten Test-Willige zuletzt bei winterlichen Temperaturen draußen ausharren. Die Feuerwehr errichtet nun in der Garage auf ihrem Areal fünf Teststraßen, hieß es in einer Aussendung. Die "Krone" hatte am Samstag berichtet, dass Firmen ihre Mitarbeiter in große Gruppen zum Testen geschickt und damit den bisherigen Standort überlaufen hätten.