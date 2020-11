Corona - Neuer Höchststand: 412 Covid-Patienten in Kärntner Spitälern

Elf Menschen starben seit Montagfrüh

Einen neuerlichen Höchststand an Covid-19-Patienten haben am Dienstag die Kärntner Spitäler verzeichnet. 412 Menschen mit Corona-Infektion - 23 mehr als am Vortag - wurden laut Landespressedienst in einem Krankenhaus behandelt, 35 von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Elf Menschen starben innerhalb der vergangenen 24 Stunden an oder mit einer Coronavirus-Infektion. 261 Neuinfektionen wurden in einem PCR-Test festgestellt, weitere 119 mittels Antigentest.

Die Anzahl der aktuell als infiziert gemeldeten Kärntner sank in der Statistik damit erstmals seit einer Woche auf unter 4.000 - nämlich auf 3.695. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 12.266 Menschen im Bundesland positiv auf das Coronavirus getestet. 8.428 gelten als wieder genesen, 143 starben. Positive Ergebnisse von Antigentests werden teilweise erst verspätet in das Melderegister eingetragen, dadurch kann es zu Unschärfen kommen, hieß es vom Landespressedienst.