Corona - Neuer Impfdurchgang in Kärntner Pflegeheimen gestartet

1.157 "Nachmeldungen" - Bereits 100.000 Anmeldungen auf der Impfplattform des Landes

Am Dienstag hat in den Kärntner Pflege- und Altenheimen ein neuer Durchgang der Impfungen begonnen. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst vor Journalisten erklärte, hätten sich 1.157 Personen nachträglich für eine Impfung angemeldet. Auf der Impfplattform des Landes haben sich inzwischen 100.00 Menschen eingetragen, die geimpft werden wollen.

Laut Kurath haben sich 9.000 Personen auf der Impfplattform als Hochrisikopatienten deklariert. Das müsse nun überprüft werden. Ab dem Wochenende werden über die Plattform dann Impftermine vergeben. Die Österreichische Gesundheitskasse ÖGK meldete bisher 6.000 geimpfte Personen im Bereich der über 80-Jährigen, die nicht in Heimen leben. Die Hälfte davon hat auch schon die zweite Impfdosis erhalten. Insgesamt haben sich in dieser Gruppe 28.000 Menschen für die Impfung angemeldet.

Die ÖGK impfe nicht nur in den acht Servicestellen, sondern auch schon in der Peripherie, um den Menschen lange Anfahrtswege zu ersparen, sagte Kurath. In den Spitälern wurden bisher 6.500 Personen geimpft. Der Impfplan sehe vor, dass 17 Prozent der Bevölkerung mit Ende März immunisiert sind, das hänge aber davon ab, ob ausreichend Impfstoff geliefert werde.