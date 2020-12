346 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Niederösterreich ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Christtag um weitere neun auf 796 gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 346 Neuinfektionen gemeldet. 10.763 Kontaktpersonen befanden sich im Bundesland in Quarantäne, am Heiligen Abend waren es noch 11.532.