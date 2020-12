Corona - Neun weitere Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

Gesamtzahl auf 554 gestiegen

Aus niederösterreichischen Krankenhäusern sind am Mittwoch neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Sechs Frauen und drei Männer im Alter von 62 bis 98 Jahren starben an oder mit Covid-19, berichtete Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA). In den Spitälern im Bundesland sind somit bisher 554 Corona-Tote gezählt worden.

Im Universitätsklinikum St. Pölten starben vier Frauen im Alter von 84, 91 und 98 Jahren sowie ein 76-Jähriger. In Neunkirchen musste das Ableben von einer 77-Jährigen und einer 89-Jährigen beklagt werden. In Mistelbach starb ein 73-Jähriger, in Scheibbs ein 65-Jähriger und in Mödling eine 62 Jahre alte Frau.