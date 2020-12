Corona - Neun weitere Todesfälle in Salzburg

Derzeit 1.951 aktiv infizierte Personen - 168 Patienten im Spital

Im Bundesland Salzburg sind den Gesundheitsbehörden neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Die Verstorbenen waren zwischen 63 und 96 Jahre alt, wie das Landesmedienzentrum am Dienstag informierte. Die Zahl der Personen, die in Salzburg an oder mit Corona gestorben sind, hat sich damit seit Ausbruch der Pandemie auf 323 erhöht.

Die Zahl der aktiv Infizierten betrug am Dienstag 1.951 (plus 58). In Stadt und Land Salzburg wurden bisher 27.054 Personen positiv auf Covid-19 getestet, seit gestern kamen 238 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern blieb relativ konstant. Am Dienstag wurden 168 Corona-Erkrankte in Salzburgs Spitäler betreut, davon 27 auf der Intensivstation.