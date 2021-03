Corona - Nigerianische Mutation in der Lombardei isoliert

Variante in Brescia getestet

In einem Krankenhaus in der lombardischen Stadt Brescia ist eine nigerianische Mutation des Covid-19 identifiziert worden. Sorge bereite diese Mutation unter anderem deshalb, weil bisher nicht klar sei, ob die verfügbaren Impfstoffe gegen diese Variante wirken, sagte Arnaldo Caruso, der Präsident der Italienischen Gesellschaft für Virologie.

Über die nigerianische Mutante, die erstmals im Dezember getestet wurde, ist bisher nur wenig bekannt. Ihre Infektiosität wird noch untersucht. Ziel der Mediziner ist es, solche Veränderungen des SARS-CoV-2 zu entdecken, weil sie mutmaßlich ansteckender oder aggressiver sind.

Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 98.288 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten stieg unterdessen am Dienstag von 19.112 auf 19.570. Auf den Intensivstationen wurden 2.327 Personen behandelt, das sind 38 mehr als am Vortag. 335.983 Abstriche wurden genommen, 5,1 Prozent fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember erhielten 4,43 Millionen Italiener zumindest die erste Impfdosis.