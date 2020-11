Corona - NÖ Kindergärten von etwa 33 Prozent der Kinder besucht

Lehrpersonal mit FFP2-Schutzmasken ausgestattet

Während des zweiten Lockdowns haben aktuell etwa 33 Prozent der niederösterreichischen Kindergartenkinder ihre Bildungseinrichtungen besucht. "Rund 18.800 Kinder erhalten derzeit unter strengen Hygienemaßnahmen Betreuung und pädagogische Unterstützung", teilte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Donnerstag mit.

Das Lehrpersonal wurde mit FFP2-Schutzmasken ausgestattet, hieß es in einer Aussendung. Externe Personen dürften zudem nur "in absoluten Ausnahmefällen" die Kindergärten betreten. Bereits mit der rot leuchtenden Corona-Ampel hatte man "verstärkte Maßnahmen" zur Minimierung des Übertragungsrisikos des Coronavirus im Kindergartenbetrieb getroffen, die Umstellung in den Lockdown sei darum "rasch umsetzbar" gewesen.