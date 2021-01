Corona - NÖ Massentests: 56 Prozent der positiven Resultate bestätigt

275 von 628 Antigen-Untersuchungen stellten sich bei der PCR-Überprüfung bisher als negativ heraus - 55 Befunde ausständig

In Niederösterreich sind von den am Wochenende im Rahmen der Corona-Massentests verzeichneten positiven Ergebnissen mit Stand Dienstagnachmittag 56,21 Prozent durch PCR-Nachuntersuchungen bestätigt worden. Eingelangt sind laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vorerst 628 Befunde. 353 erwiesen sich als positiv, 275 waren negativ und widerlegten somit das ursprüngliche Resultat. Noch keine Auswertung lag in 55 Fällen vor.

Das Eintreffen der noch offenen Befunde wurde von einem Sprecher für (den morgigen) Mittwoch in Aussicht gestellt. Insgesamt 683 positive Antigentests am Wochenende entsprachen einer Rate von 0,13 Prozent. 536.567 Personen ließen Abstriche entnehmen, was bei 1,514.277 Berechtigten eine Teilnahmequote von 35,43 Prozent bedeutete.