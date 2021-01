Corona - Norwegen hebt Flugverbot für Flieger aus Großbritannien auf

Direktflüge dürfen ab Samstag 17.00 Uhr wieder landen - Sonderregelungen für Quarantäne und Testung von Einreisenden werden weitergeführt

Norwegen hebt sein aus Sorge vor einer mutierten Corona-Variante verhängtes Flugverbot für Passagiermaschinen aus Großbritannien auf. Direktflüge aus dem Vereinigten Königreich dürfen ab Samstag von 17.00 Uhr an wieder in dem skandinavischen Land landen. Die Sonderregelungen für die Quarantäne und Testung von Einreisenden aus Großbritannien werden aber weitergeführt, wie das norwegische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte.

Wie das Ministerium kurz vor Weihnachten erklärt hatte, gelten neben der generellen zehntägigen Quarantäne nach Ankunft für Reisende aus Großbritannien mehrere zusätzliche Anforderungen: Innerhalb von 24 Stunden nach Einreise muss ein PCR-Test und frühestens an Tag sieben ein neuer Test gemacht werden. Erst wenn das Testergebnis vorliegt, darf die Quarantäne nach frühestens zehn Tagen beendet werden. Ankommende müssen sich zudem bei der jeweiligen Kommune registrieren.

In Großbritannien war eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form ist. Viele europäische Länder, darunter auch Österreich, hatten daraufhin entschieden, Reisen aus und nach Großbritannien vorübergehend einzuschränken.