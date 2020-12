Corona - Novartis-Medikament Ruxolitinib wirkt nicht gegen Covid

Rückschlag für Schweizer Pharmakonzern

Novartis hat in seinen Corona-Bekämpfungsbemühungen einen Rücksetzer erlitten. Der Wirkstoff Ruxolitinib, der zusätzlich zur Standard-Therapie verabreicht wurde, habe die gesteckten Ziele nicht erreicht, teilte der Konzern am Montag in Basel mit. Die ersten Daten zeigten, dass die Kombination aus Standard-Therapie plus Ruxolitinib die Anzahl der Patienten, bei denen es schwere Komplikationen gab, nicht statistisch bedeutsam verringerte.

Bei den Patienten traten ähnlich oft schwere Komplikationen, Atemstillstand oder eine Einweisung auf die Intensivstation auf wie bei Patienten, die nur ein Placebo bekommen hatten. Auch die weiteren Ziele wurden laut Mitteilung in der Studie nicht erreicht.

Die Ergebnisse hätten keinen Einfluss auf laufende Studien für Ruxolitinib zur Behandlung von anderen Krankheiten.