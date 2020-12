Corona - Nur 244 Neuinfektionen, aber 13 Todesfälle in Wien

Testanzahl knackte Millionengrenze

In Wien sind von Sonntag auf Montag 244 Corona-Neuinfektionen dazugekommen. Damit lag der Tageswert so niedrig wie schon lange nicht mehr. Insgesamt wurden bis dato 69.511 positive Testergebnisse eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. 13 Personen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit dem Virus verstorben. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich dadurch auf 974.

Derzeit gibt es in der Bundeshauptstadt 5.461 aktiv Infizierte. 63.076 Menschen gelten als genesen. Am Sonntag hat Wien zudem die Millionengrenze übersprungen, was die Tests anbelangt. Mit zuletzt 9.047 durchgeführten Viruschecks liegt die Stadt nun bei 1,007.585 Corona-Testungen.