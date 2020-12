Corona - Nur 40 Neuinfektionen in Vorarlberg

Geringster Wert seit mehr als zwei Monaten

Vorarlberg hat am Stefanitag die geringste Anzahl an Corona-Neuinfektionen seit mehr als zwei Monaten verzeichnet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen lediglich 40 Neuinfektionen hinzu, war dem Dashboard des Landes am Sonntag zu entnehmen. Bei 98 Genesungen sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.142 Fälle. Zwei Todesopfer sind zu beklagen.

Damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 210 Personen am oder mit dem Virus verstorben. Von den landesweit 59 Intensivbetten waren 13 - eines mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Sonntagvormittag noch 27 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 62 Corona-Erkrankte stationär betreut. Nicht verändert hat sich die Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter (58) und jene der Mitarbeiter (18), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

Mit Stand Sonntag früh gab es noch sechs Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In zwei Gemeinden lag die Zahl der Fälle über 100, nämlich in den Städten Dornbirn (175) und Feldkirch (106). 18 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.