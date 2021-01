Corona - Nur noch sieben freie Intensivpflege-Betten in Portugal

Fast 300 Tote innerhalb eines Tages

In Portugal spitzt sich die Corona-Situation dramatisch zu. Wie das Gesundheitsministerium in Lissabon am Samstag mitteilte, gibt es im ganzen Land nur noch sieben freie Betten für die Intensivpflege von Covid-19-Patienten. Von 850 solcher Betten auf dem Festland, die für Covid-19-Patienten bereitstehen, sind 843 belegt.

Für die zehn Millionen Einwohner gibt es zudem 420 Intensivpflege-Betten, die aber für andere Krankheitsfälle reserviert sind. Nach Angaben des Ministeriums wurden binnen 24 Stunden 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Bisher wurden in dem iberischen Land, in dem derzeit die britische Virus-Variante grassiert, über 711.000 Infektions- und 12.179 Todesfälle registriert.