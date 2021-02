Corona - Oberkärntner Wirt zum dritten Mal bei Gästebewirtung ertappt

Viele Gäste auf Terrasse und in Innenräumen - Hoher Strafrahmen

Zum mittlerweile dritten Mal ist am Samstag ein Wirt im Skigebiet Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) dabei erwischt worden, wie er Gäste bewirtete und somit gegen die Covid-19-Bestimmungen verstieß. Wie die Polizei berichtete, wurde das Lokal gegen 16.45 Uhr, also nach Betriebsende der Bergbahnen, kontrolliert. Zumindest 35 bis 40 Gäste hielten sich auf der Terrasse und im Inneren auf, der Wirt schenkte Getränke aus.

Mund-Nasen-Schutz wurde von niemandem getragen, auch die vorgeschriebenen Mindestabstände wurden ignoriert. Als sie den Polizisten bemerkten, verließen die Gäste "rasch und unaufgefordert die Örtlichkeit", hieß es im Polizeibericht. Der Wirt wird nun zum dritten Mal bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Behördenchef Klaus Brandner sagte zur APA, dass der Fall erst geprüft werden müsse, weil dem Gastwirt das Take-Away-Geschäft erlaubt sei. Es drohe jedenfalls ein hoher Strafrahmen. Für den Gastwirt liegt er bei maximal 30.000 Euro.