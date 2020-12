Corona - Oberösterreich weitete kostenloses Test-Angebot aus

21 zusätzliche Teststraßen in zwölf Orten

Das Land Oberösterreich hat gemeinsam mit dem Roten Kreuz das Angebot für kostenlose Antigen-Testungen ausgeweitet. An Drive-In-Stationen an zwölf Orten kommen ab sofort 21 zusätzliche Teststraßen zum bestehenden Angebot dazu. Anmelden kann man sich unter https://oesterreich-testet.at für die neuen, unter https://ooe.testet.at für die bestehenden und unter www.linz.at/massentest für den Standort Design Center in Linz, teilte das Land in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

"Es ist uns ein Anliegen, so vielen Landsleuten wie möglich noch vor oder während der Festtage die Möglichkeit zu bieten, sich kostenlos testen zu lassen", freute sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) über die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Oberösterreich. "Unsere Mitarbeiter nahmen bereits rund 500.000 Testabstriche ab", unterstrich der oberösterreichische Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Will man jemanden in einem Alters- und Pflegeheim besuchen, meldet man sich in dem Heim und bekommt dort weitere Informationen. Am 24. und 25. Dezember dürfen Bewohner von Pflege- und Altersheimen - neben dem immer erlaubten einen Besuch pro Woche - zwei Mal von zwei Personen aus einem gemeinsamen Haushalt besucht werden.