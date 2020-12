Corona - Oberstufen-Rückkehr und Lehrer-Testpflicht noch unklar

Entscheidung über Präsenzunterricht für Oberstufe vermutlich erst Anfang Jänner

Die Entscheidung über eine Rückkehr der Oberstufenschüler in die Klassen wird vermutlich erst Anfang Jänner fallen und von den Infektionszahlen abhängig sein. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an. Ebenfalls noch unklar ist, ob eine Testpflicht für Lehrer kommt.

Derzeit befinden sich die Schüler an AHS-Oberstufen, BMHS und Berufsschulen mit Ausnahme der Abschlussklassen großteils im Distance Learning. In dieser Altersgruppe sind im Schulbereich auch die Infektionszahlen am höchsten. Auf einen konkreten Rückkehrtermin wollte Faßmann sich nicht festlegen. "Ich kann versprechen, dass wir es rechtzeitig sagen, wenn wir abschätzen können, wie im Jänner die Infektionszahlen sind."

Er werde jedenfalls alles dafür tun, dass die Schüler zurückkehren, meinte Faßmann. "Distance Learning geht in der Oberstufe so einigermaßen, aber nicht vollständig. Wir brauchen die Präsenzlehre."

"Nicht abschließend geklärt" ist laut dem Minister auch eine mögliche Testpflicht für Pädagogen. Diese Frage sei heikel und müsse gemeinsam mit dem Ministerium für den Öffentlichen Dienst dienstrechtlich geklärt werden. "Ich glaube aber auch, dass man Menschen nicht immer nur mit Pflichtaussagen zur Einhaltung sinnvoller Regeln zwingen muss."