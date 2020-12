Corona - Öffentlicher Aufruf nach Gottesdienst in Tirol

In Faggen im Bezirk Landeck

Das Land Tirol hat am Mittwoch einen öffentlichen Aufruf gestartet, nachdem zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen an einem Gottesdienst in der Kapelle in Faggen (Bezirk Landeck) teilgenommen hatte. Dabei handelte es sich um einen Sterbe-Rosenkranz, der am vergangenen Sonntag um 19.00 Uhr stattgefunden hatte.

All jene, die ebenfalls in der Kapelle waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Beim Auftreten von Symptomen soll die Gesundheitshotline 1450 oder der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden, hieß es.