Corona: Öffnungsschritte für NÖ Freiheitliche kein großer Wurf

Steuerlast auf Arbeit senken, Grundsteuer abschaffen und neue Wege in der Bildung weitere Themen bei Klausur

Die am Montag von der Bundesregierung präsentierten Öffnungsschritte für die Gastronomie sind aus Sicht der FPÖ Niederösterreich kein großer Wurf. Es handle sich eher um eine "Verhöhnung der Bürger", sagte Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

ÖVP und Grüne hätten Öffnungsschritte präsentiert, "die das Papier nicht wert sind und de facto keine sind". Wer keinen Schanigarten habe, bleibe weiterhin zwangsgeschlossen, merkte Landbauer an. Das gehe so nicht. Die Gastronomie brauche endlich und sofort Klarheit.

Im Rahmen einer Klausur des Landtagsklubs haben die Freiheitlichen laut ihrem Landes- und Klubchef zudem Überlegungen angestellt, "wie wir das Leben der Menschen einfacher, besser und vor allem sozial gerechter gestalten können". Der erste Schritt müsse sein, "die Steuerlast auf Arbeit zu senken".

Ganz klar sprechen sich die Freiheitlichen auch dafür aus, die Grundsteuer für private Grundbesitzer, die Landwirtschaft und Mieter abzuschaffen. Die Abgabe werde "ungeachtet der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eingehoben, was jeglichem Grundsatz von Fairness und sozialer Gerechtigkeit widerspricht", erläuterte Landbauer. Von der Abschaffung würden in Niederösterreich 399.583 Haus- und 63.553 Wohnungseigentümer, mehr als 200.000 Mieter sowie 38.054 land- und forstwirtschaftliche Betriebe profitieren. Sie würden mit etwa 140 Millionen Euro entlastet.

Weil die Steuer direkt von den Gemeinden eingehoben werde und den Kommunen zur Verfügung stehe, müssten die fehlenden Einnahmen kompensiert werden. In diesem Zusammenhang verwies Landbauer auf die Religionsgemeinschaften, die von der Abgabe befreit seien. Würde man nur einen Teil deren Grundbesitzes steuerpflichtig machen, "dann hätten die Gemeinden voraussichtlich sogar das doppelte bis dreifache an Einnahmen zur Verfügung".

Neue Wege seien auch in der Bildung zu beschreiten. Schulschwerpunkte sollten an wirtschaftliche Gegebenheiten angepasst werden, würden große Betriebe oder spezielle Branchen doch immer öfter den Arbeitsmarkt einer ganzen Region dominieren, so Landbauer. Es brauche daher eine Regionalisierung der Neuen Mittelschulen. "Warum soll nicht da, wo es eine Holzindustrie gibt, ein Schwerpunkt Holztechnik und Forstwirtschaft gesetzt werden? Da, wo Entsorgungsbetriebe und Schrotthändler tätig sind, ein Schwerpunkt Umwelt und Recycling?" Jugendliche sollten die Chance haben, in ihrer Heimat in regional verwurzelten Betrieben in die Berufswelt einzusteigen und einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.