Corona - ÖGB und AK fordern besseren Schutz für Schwangere

Forderung nach Erweiterung des Freistellungsanspruchs von schwangeren Arbeitnehmerinnen - Handelsverband ebenfalls dafür

Die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer machen Druck für eine Erweiterung des Freistellungsanspruchs von schwangeren Arbeitnehmerinnen als besonderen Schutz gegen Corona. In einem gemeinsamen Offenen Brief an die Regierung fordern der ÖGB, alle Teilgewerkschaften und die AK die Möglichkeit auf einen vorgezogenen Mutterschutz unter Wahrung aller finanziellen Ansprüche für alle berufstätigen Schwangeren während der Pandemie, außer die Arbeit kann ins Homeoffice verlegt werden.

Derzeit haben nur Schwangere, die in Berufen mit Körperkontakt arbeiten - also als Kindergärtnerin, Physiotherapeutin, Friseurin oder Masseurin - wegen Corona ein Recht auf Freistellung, Arbeitgebern wird das fortbezahlte Entgelt ersetzt. ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann und AK-Präsidentin Renate Anderl berichten in dem Offenen Brief, der der APA vorliegt, von zahlreichen Anrufen von verzweifelten schwangeren Frauen, die sich um ihre Gesundheit und die ihres Kindes sorgen.

"Der aufgrund der Corona-Pandemie beschlossene Freistellungsanspruch von schwangeren Arbeitnehmerinnen greift zu kurz", meinen ÖGB und AK. Dieser gilt nur, wenn ein physischer Körperkontakt mit anderen Personen erforderlich ist beziehungsweise durch eine Änderung der Arbeitsbedingungen oder Homeoffice eine Gefährdung nicht vermieden werden kann. "Leider ist nach wie vor ein Großteil der Schwangeren von dieser Möglichkeit der Freistellungsregelung ausgeschlossen." In Branchen wie beispielsweise dem Handel sei ein häufiger Kundenkontakt unumgänglich, in großen Produktionsbetrieben, sei es oft gar nicht möglich, den Abstand zu Kollegen einzuhalten. "Deshalb fordern wir die Möglichkeit auf einen vorgezogenen Mutterschutz unter Wahrung aller finanziellen Ansprüche für berufstätige Schwangere während der Corona-Pandemie", heißt es in dem Offenen Brief.

Der Handelsverband unterstützt die Forderung von Gewerkschaft und Arbeiterkammer. "Im stationären Handel ist der Kundenkontakt zwar lose, jedoch in einigen Fällen unumgänglich. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, auch schwangeren Handelsmitarbeiterinnen die Möglichkeit auf eine Sonderfreistellung während der Corona-Pandemie zu geben, sofern die schwangere Arbeitnehmerin nicht auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt werden kann", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Donnerstag in einer Aussendung. Der Arbeitgeber müsse die Kosten aber von der Krankenversicherung ersetzt bekommen.