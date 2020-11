Corona - ÖGK hält Einrichtungen während Lockdown geöffnet

Mit telefonischer Voranmeldung

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hält auch während des Lockdowns ihre Einrichtungen geöffnet. Die Kundenservicestellen wie auch die Gesundheitszentren stehen den Versicherten weiter zur Verfügung, teilte die ÖGK am Montag in einer Aussendung mit.

In den Kundenservicestellen ist aber eine telefonische Voranmeldung notwendig. Die Anliegen der Kundinnen und Kunden werden nach Dringlichkeit behandelt. Für einfachere Angelegenheiten, wie die Abgabe von Anträgen, stehen Expressschalter vor den Kundenservicestellen zur Verfügung. Zum eigenen Schutz und dem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfiehlt die ÖGK ihren Versicherten jedoch, die Anliegen telefonisch, per E-Mail oder online via meineSV.at zu erledigen.

Für Behandlungen geöffnet bleiben auch nicht nur das ÖGK-eigene Hanusch-Krankenhaus in Wien, sondern auch die Gesundheitszentren und Zahngesundheitszentren. Allerdings ist auch hier eine telefonische Terminvereinbarung dringend notwendig. Nur verschiebbare Behandlungen wie Vorsorgeuntersuchungen, Mundhygiene oder manuelle Physiotherapien werden derzeit ausgesetzt.