Corona - Ökonom: Deutsche Selbstständigen-Hilfe "Bürokratiemonster"

Ökonom Kritikos hält Unterstützung vielfach für wirkungslos - Höhere Wertschätzung für Künstler seitens Österreichs vermutet.

In Deutschland gibt es Kritik an der Unterstützung für Selbstständige in der Corona-krise. Der Ökonom und Forschungsdirektor der Querschnittsgruppe "Entrepreneurship" am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Alexander S. Kritikos sprach gegenüber der ausländischen Presse in Berlin von einem "bürokratisch sehr aufwendigen und unübersichtlichen Flickenteppich von Hilfen".

"Im Frühjahr hat man eine Soforthilfe aufgelegt und vollmundig erklärt, es wird kein Selbstständiger fallengelassen", sagte Kritikos. "Diese Menschen haben aber genau dieses Gefühl." Da mit den zur Verfügung gestellten Mitteln die fixen Betriebskosten gedeckt werden sollen, hätten viele Selbstständige ohne Fixkosten dieses Geld nicht dazu nützen können den Lebensunterhalt zu bestreiten. "Das traf insbesondere die Soloselbstständigen, die von zu Hause arbeiten und nicht einmal die Miete absetzen konnten", sagte Kritikos.

Aber auch Arbeitslosengeld II oder die Notstandshilfe Hartz IV würden nicht greifen, weil das nur bei einem Vermögen von weniger als 60.000 Euro ausbezahlt werde. "Das ist insbesondere absurd, weil die Betroffenen zuerst ihre Alterssicherung oder ihre Arbeitswerkzeuge wie etwa die Kameraausrüstung versilbern mussten", bemängelte Kritikos. Deshalb sei nun eine Neustarthilfe von bis zu 5.000 Euro von Dezember bis Juni 2021 dazu gekommen, die als Betriebskostenpauschale gelte.

Statt dieses "Bürokratiemonsters", wie es Kritikos nennt, schlägt er zwei andere Möglichkeiten vor: Entweder einen fiktiven Unternehmerlohn in der Höhe von 1.100 Euro im Monat, zusätzlich zur Betriebskostenhilfe, oder eine in Großbritannien praktizierte Form der Hilfe für Selbstständige: Dort erhalte man monatlich den Umsatzausfall anteilig im Vergleich zum vorigen Jahr ersetzt. Da die Finanzämter den Umsatz kennen würden, sei Missbrauch ausgeschlossen.

In Österreich erhalten Künstler seit kurzem 1.300 Euro Lockdown-Bonus zusätzlich zur Überbrückungsfinanzierung. Auf die Frage der APA, warum es eine solch ungleiche Behandlung von Selbstständigen in den beiden Staaten gebe, antwortete Kritikos, in Österreich und anderen Ländern sei man bereit für diese Klientel einzustehen. "In Deutschland glaubt man keine Versicherungsleistungen zahlen zu müssen", sagte Kritikos. "Vielleicht ist man in anderen Ländern mehr bereit für diese hohen Güter wie Kultur das Füllhorn reicher auszuschütten."

Die für Selbstständige schwierige Situation zeige sich auch in Umfragen: 56 Prozent der Selbstständigen hätten Einbrüche beim Einkommen zu verzeichnen, bei Frauen liegt der Prozentsatz sogar bei 66 Prozent. Selbstständige hätten während der Krise im Durchschnitt 1.300 Euro im Monat verloren, Unselbstständige nur 350 Euro. 44 Prozent der Selbstständigen würden sich Sorgen machen, aber nur 34 Prozent der abhängig Beschäftigten, für die in Deutschland die Kurzarbeitszeitregelung geschaffen wurde. Das Fazit von Kritikos: "Man hat in der Politik verpasst, dass sich in den letzten 20 Jahren mit den Soloselbstständigen ein neuer Berufsstand entwickelt hat, eine neue Erwerbsform."