Corona - Österreich plant Einreisebeschränkungen für Weihnachtferien

Zehn Tage Quarantäne für Rückkehrer aus Staaten mit 7-Tages-Inzidenz über 100 - Betrifft alle Nachbarstaaten

Die Bundesregierung plant dem Vernehmen nach strenge Einreisebeschränkungen für die Weihnachtsfeiertage. All jene Einreisenden, die aus Staaten mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 (pro 100.000 Einwohner) nach Österreich kommen, müssen zehn Tage in Quarantäne. Entsprechende Medienberichte wurden der APA aus Beamtenkreisen bestätigt. Betroffen wären alle Nachbarstaaten. Die Maßnahme soll vor Weihnachten in Kraft treten und mindestens bis zum 10. Jänner andauern.

Aus der Quarantäne sollen sich Betroffene nach frühestens fünf Tagen freitesten können. Wann die Maßnahme genau in Kraft tritt, ist noch unklar. Laut "Kronen Zeitung" soll es zu scharfen Einreisekontrollen an den Grenzen und auf Flughäfen kommen. Die Maßnahme zielt besonders auf Heimaturlauber, die von Österreich aus in die derzeitigen Risikogebiete auf dem Balkan oder in die Türkei reisen. Die lange Dauer der Maßnahme wird mit dem orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner begründet. Die Maßnahme soll zur Verhinderung einer dritten Infektions-Welle bzw. des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems dienen.

Auch soll die Quarantänezeit für Urlaubsrückkehrer aus Covid-Gebieten am Arbeitsplatz nicht als Entschuldigungsgrund gelten, berichtete der "Kurier". Die Zeitung verwies in diesem Zusammenhang auf Daten des Innenministeriums, wonach die Türkei am 30. November mehr als 31.000 Neuinfektionen zu verzeichnen gehabt habe und Serbien mehr als 6.000; die 7-Tages-Inzidenz sei in Serbien zuletzt bei 711 gelegen.