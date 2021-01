Corona - "Österreich Testet": Massentest-Anmeldung ab heute möglich

Start der Antigentests starten dann ab 15. Jänner wohl ohne Option "Freitesten"

Mit heute, Montag, ist die Anmeldung zur zweiten Runde der Massentests möglich, die ab 15. Jänner starten sollen. Anmeldung und Termine zu den Antigentests in allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal "Österreich-Testet.at". Ein vorzeitiges "Freitesten" für ein persönliches Corona-Lockdown-Ende per 18. Jänner, das von der Regierung geplant war, dürfte von der Opposition verhindert werden - die Lockdown-Maßnahmen bleiben so wohl für alle bis 24. Jänner bestehen.

Was die Massentests betrifft, so gehört zum Angebot seitens des Gesundheitsministeriums auch die kostenlose Rufnummer 0800/220 330 für Rückfragen, die ebenfalls ab 4. Jänner für Terminvereinbarungen genutzt werden kann. Mit den Gratis-Massentests soll laut Regierung die Infektionssituation reduziert werden. Die konkreten Regeln zu den Tests will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der ersten Jänner-Woche vorstellen - dann soll auch bereits genau definiert sein, welche Berufsgruppen regelmäßig getestet werden sollen - Lehrer und Gesundheitsberufe sollten fix dabei sein. Der Gesetzesbeschluss für die Massentests ist auch für Anfang Jänner geplant.

(S E R V I C E - "Österreich Testet" - (https://oesterreich-testet.at, Telefonnummer für Rückfragen und ab 4. Jänner zur Terminbuchung: 0800/220 330 - von 7.00 bis 22.00 Uhr )