Corona - ÖVP: "Berufs-Demonstranten" in Wr. Neustadt unterwegs

Bei Kundgebung am Mittwoch - 2.500 Menschen nahmen teil, drei Personen wurden festgenommen

Nach dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen am Mittwoch in Wiener Neustadt hat der Erste Vizebürgermeister Christian Stocker (ÖVP) von zahlreichen "Berufs-Demonstranten aus Deutschland und anderen Ländern" gesprochen, die in der Statutarstadt "ihr Unwesen" getrieben hätten. Das Verhalten der rund 2.500 Teilnehmer sei eine Ohrfeige für alle Bewohner gewesen, "die sich durch ihr diszipliniertes Verhalten bemühen, die Pandemie in den Griff zu bekommen".

Bei der angemeldeten Kundgebung sei "ohne Masken und ohne Abstand durch unsere Stadt gezogen" worden, betonte Stocker am Donnerstag in einer Aussendung. Mehrere Verstöße wurden von der Polizei geahndet, es gab drei Festnahmen und 30 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz.

"Die Corona-Maßnahmen nerven viele von uns, aber umso wichtiger ist es gerade jetzt, dass wir zusammenhalten und durchhalten", hob der Nationalratsabgeordnete hervor. Dies sei in Wiener Neustadt bisher auch sehr gut gelungen. "Wir werden uns durch Demonstrationen von außen nicht von diesem gemeinsamen Weg in unserer Stadt abbringen lassen."