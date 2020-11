Corona - ÖVP-Schwarz fordert FPÖ-Hafenecker zum Rücktritt auf

"FPÖ-Nationalratsabgeordneter prahlt gegenüber Tageszeitung mit Corona-Infektion im März und rudert am nächsten Tag äußerst fragwürdig zurück"

Schwer empört ist ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz über das Verhalten des FPÖ-Abg. Christian Hafenecker nachdem er am Samstag von der Polizei in einem Gasthaus mit mehreren Personen beim Bierkonsum erwischt wurde. Weil er erst mit einer Corona-Infektion im März geprahlt habe und dann "äußerst fragwürdig zurückgerudert" sei, forderte Schwarz Montag in einer Aussendung Hafenecker auf, sich "umgehend von all seinen politischen Ämtern zurückzuziehen".

"Publik gewordenes Fehlverhalten" konstatierte Schwarz. Hafenecker habe gegenüber der Tageszeitung "Österreich" "offensichtlich bewusst die Unwahrheit" einer Corona-Infektion schon im März verbreitetfor, um sein Verhalten im Gasthaus zu rechtfertigen. Damit habe er als Nationalratsabgeordneter "verantwortungslos" gehandelt und "jede Grenze des Anstands überschritten". De ÖVP-Politikerin erachtet es für "unvermeidbar, dass Hafenecker umgehend persönliche Konsequenzen zieht".