Corona - ÖVP und WK Burgenland warnen vor "Testchaos"

Forderung nach mehr Teststraßen - Klubobmann Ulram: Anmeldung für Test vor 10. Februar in einigen Bezirken derzeit nicht möglich

Die ÖVP und die Wirtschaftskammer (WK) Burgenland haben am Donnerstag vor einem möglichen "Testchaos" gewarnt. Das Land sei gefordert, für die umfangreichen Antigen-Testungen, die die Lockerungen der Corona-Maßnahmen begleiten, mehr Teststraßen zur Verfügung zu stellen. "Derzeit ist es in einigen Bezirken nicht möglich, sich vor dem 10. Februar für einen Test anzumelden", betonte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram in einer Aussendung.

Die ÖVP will, dass zusätzliche Teststraßen wohnortnah eingerichtet werden. Derzeit müssten alle zu "einer der nur sieben Teststationen im ganzen Burgenland reisen", sagte Ulram. Ähnlich sieht das die Wirtschaftskammer, die eine rasche Aufstockung der Testkapazitäten fordert. "Mittlerweile erreichen uns Hunderte Anrufe von verunsicherten Bürgern - Unternehmern und Konsumenten - weil sie keinen Testtermin bei den Testzentren des Landes bekommen", betonte WK-Präsident Peter Nemeth in einer Aussendung. Auch er sprach von "Rückmeldungen, dass es in den kommenden zwei Wochen keine freien Testkapazitäten mehr gibt".