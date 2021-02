Corona: Offene Lokale, Italiener stürmen Restaurants

Viele Sizilianer am Strand

Nachdem fast ganz Italien zu einer gelben Region mit offenen Lokalen geworden ist, haben die Italiener an diesem Wochenende die Lokale gestürmt. Erstmals seit Wochen waren in mehreren Regionen wieder Restaurants offen, allerdings nur bis 18 Uhr und mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. So dürfen an einem Tisch maximal vier Personen sitzen, wenn diese nicht zusammenleben.

Die Restaurant-Inhaber in Mailand, Florenz und Rom meldeten erstmals seit Wochen einen starken Gäste-Andrang. Sie riefen die Regierung auf, auch abends offen halten zu dürfen. Nur so könnten sie die schweren Verluste der vergangenen Wochen reduzieren.

Die Gesundheitsbehörden reagierten auf den Massenandrang von Menschen in den Stadtzentren des Landes mit Sorge. In mehreren Großstädten, darunter Mailand, Rom und Turin, drängten sich Menschen in den Shoppingmeilen. Im beliebten Mailänder Lokalviertel Navigli versammelten sich vor allem Jugendliche. Entlang dem Meer flanierten sonnenhungrige Neapolitaner. Dank Temperaturen um die 28 Grad strömten viele Menschen in Palermo und in anderen sizilianischen Badeortschaften zum Strand, die meisten trugen keine Maske.

Gesundheitsminister Roberto Speranza warnte vor fahrlässigem Verhalten. Die Einstufung von Regionen als gelbe Zonen bedeute nicht, "dass wir der Gefahr entkommen sind", sagte er. Die Menschen müssten weiterhin "größte Vorsicht walten lassen, wenn wir die Fortschritte der vergangenen Wochen nicht rückgängig machen wollen".