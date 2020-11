Corona - „Offensive Gesundheit“ für Testpflicht im Gesundheitsbereich

Mobile Dienste sowie Kranken- und Rettungstransporte sollten ebenfalls regelmäßig getestet werden

Die "Offensive Gesundheit" fordert eine Verpflichtung der Arbeitgeber für regelmäßige Corona-Tests des Gesundheitspersonals in Spitälern und Pflegeheimen. "Wir erfahren leider immer wieder, dass Testungen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht oder nur sehr lückenhaft durchgeführt werden", kritisierte der Zusammenschluss von Gewerkschaften sowie Arbeiter- und Ärztekammer. Bei Problemen mit Kosten und Organisation müsse der Staat einspringen, hieß es in der Aussendung.

Mehrkosten und ein erhöhter Organisationsaufwand würden vor allem kleinere Einrichtungen betreffen, das dürfe jedoch "kein Grund für Nicht-Testen" sein. Ebenso sei es "essenziell", dass die verpflichtende Testung auch für die mobilen Dienste sowie die Kranken- und Rettungstransporte gelte, denn dies sei derzeit nicht vorgesehen. "Gerade das Personal, das durch den Erstkontakt mit kranken Menschen am meisten exponiert ist, muss in der Regelung unbedingt miteinbezogen werden", erläuterten die zusammengeschlossenen Organisationen.

(S E R V I C E - Facebook-Link: www.offensivegesundheit.at)