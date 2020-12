Corona - Online-Sondersitzung der UN-Generalversammlung ab Donnerstag

Videobotschaften von über 80 Staats- und Regierungschefs - Österreich mit Außenminister Schallenberg virtuell präsent - Gipfel soll Notwendigkeit der internationalen Kooperation betonen

Es liegt in der Natur des Themas: Am Donnerstag und Freitag findet eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung zur Corona-Pandemie statt, an der über 80 Staats- und Regierungschefs teilnehmen werden, allerdings virtuell via Videobotschaften. Im Zentrum steht die internationale Kooperation. Für Österreich nehmen weder Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch Bundeskanzler Sebastian Kurz teil, dafür wird Außenminister Alexander Schallenberg eine Online-Rede übermitteln.

Diese soll nach Angaben der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York am Donnerstag gegen 19:30 Uhr Ortszeit (01:30 Uhr am Freitag MEZ) in der Generalversammlungshalle der Vereinten Nationen ausgestrahlt werden. In seiner Stellungnahme wird Schallenberg (ÖVP) demnach für eine enge multilaterale Zusammenarbeit aller UNO-Mitgliedsstaaten bei der Entwicklung und Verteilung des neuen Covid-19-Impfstoffs plädieren und über "Impfnationalismus" Besorgnis ausdrücken.

Weiters wird der Außenminister den Angaben zufolge auch auf den österreichischen Beitrag in Höhe von 31 Millionen Euro für die internationalen Impfinitiative Covax der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auf die sozioökonomische, humanitäre, sicherheits- und menschenrechtliche Krise als Nebeneffekt der Pandemie hinweisen sowie vor einer Vertrauenskrise in internationale Organisationen und die nationalen Regierungen angefeuert von Falschinformationen über das Virus warnen.

Ziel der aktuellen UNO-Sondersitzung (UN General Assembly Special Session/UNGASS) ist es, gemeinsame Strategien gegen Corona zu entwickeln und auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie zu verweisen. Grundsätzlich betonten die Vereinten Nationen folgende Grundsätze:

- "Die Welt steht vor einer ihrer größten Herausforderungen in der 75-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen, denn das Covid-19-Virus ist für jeden und überall gefährlich, solange es keine gemeinsame Lösung gibt."

- "Covid-19 ist mehr als eine globale Gesundheitskrise - es ist eine wirtschaftliche, soziale, humanitäre, sicherheits- und menschenrechtliche Krise; sie hat bereits bestehende Ungleichheiten verstärkt."

- "Vertrauen in die Wissenschaft und Solidarität bleibt die beste Verteidigungslinie."

- "Die internationale Gemeinschaft wird sich erneut zum Multilateralismus bekennen, um die Pandemie gemeinsam zu bewältigen. Die UNO steht bereit, hier zu helfen - verfügt sie doch über weltweite Strukturen, die schon jetzt lokal in fast allen Staaten der Welt aktive Unterstützung leisten."

- "Die Sondersitzung soll der Öffentlichkeit zeigen, dass Regierungen, die UNO und andere Partner koordiniert und umfassend an der Bewältigung globaler Herausforderungen, einschließlich Covid-19, arbeiten. Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft werden auch an der UNGASS teilnehmen können."

Die Sondersitzung biete den UNO-Mitgliedstaaten, den UNO-Agenturen und anderen relevanten Akteuren die Gelegenheit, sich miteinander über die beispiellosen und verheerenden Auswirkungen der Pandemie sowie über die getroffenen Maßnahmen und die internationale Zusammenarbeit zur Eindämmung der Pandemie und der Krise auszutauschen, wurde im Vorfeld betont. Auf der Sondersitzung werde eine Bestandsaufnahme gemacht und die aktuelle globale Situation, einschließlich der Erfahrungen und Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der UNO analysiert werden. Weitere Diskussionen werden sich auf Bereiche wie den Weg zu einem Impfstoff, sozioökonomische Auswirkungen und wirtschaftliche Erholung, einschließlich der Finanzierung, konzentrieren.

Die "Covid-19-UNGASS" beginnt am Donnerstag um 09:00 Uhr (15:00 Uhr MEZ) mit einer hochrangigen Eröffnung unter der Leitung von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Daran schließt eine Generaldebatte mit voraufgezeichneten Videobotschaften von über 80 Staats- und Regierungschefs sowie rund 50 weiteren Ministerinnen und Ministern an. Geplant sind unter anderem Reden von EU-Ratspräsident Charles Michel sowie von Staatspräsidenten wie Emmanuel Macron (Frankreich) oder Recep Tayyip Erdogan (Türkei) sowie von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiteren Regierungschefs wie Justin Trudeau (Kanada) oder Giuseppe Conte (Italien). Einige Außenminister sprechen in Vertretung ihrer Staats- und Regierungschefs, neben Schallenberg etwa seine Amtskollegen aus China, Griechenland oder der Slowakei.

Am Freitag sollen sich drei moderierte Panels mit Schlüsselaspekten der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, der Reaktion des UNO-Systems, der Entwicklung eines Impfstoffs und der Thematik der Erholung (#buildbackbetter) befassen. Die Sondersitzung wird live auf UN Web TV (http://webtv.un.org/) übertragen.