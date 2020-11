Corona - OÖ berät über mögliches Feuerwerks-Verbot zu Silvester

Verletzte durch Raketen und Böller würden angespante Situation in Spitälern zusätzlich belasten

In Oberösterreich wird offenbar über ein mögliches Feuerwerks-Verbot zu Silvester nachgedacht, wie der Krisenstab auf APA-Anfrage mitteilte. Ähnlich wie beispielsweise in den Niederlanden oder einigen Provinzen Belgiens könnte auch hierzulande heuer ein Aus für Böller kommen. Hintergrund ist, die angespannte Situation in heimischen Spitälern durch alljährliche Verletzte wegen privater Silvester-Knallereien nicht noch mehr zu strapazieren.

"Hierzu finden gerade interne Beratungen statt", bestätigte man knapp. Sobald ein Ergebnis vorliege, werde es eine umfassende Medieninformation geben, hieß es.